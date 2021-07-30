Какие ограничения продолжают действовать в Москве из-за коронавируса

В пятницу, 30 июля, власти Москвы отменили требование об обязательном ношении перчаток в общественных местах. Решение было принято на фоне улучшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом в городе. Вместе с тем в столице все еще сохраняются некоторые ограничения. Рассказываем, какие правила необходимо соблюдать горожанам.
Перчатки отменяются
Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 30 июля в Москве отменяется требование о ношении перчаток в поликлиниках, магазинах, общественном транспорте и других многолюдных местах. Такое послабление стало возможным благодаря снижению заболеваемости коронавирусом в городе.
"Последние недели ситуация с распространением коронавирусной инфекции существенно улучшилась. Благодаря массовой вакцинации и другим мерам профилактики количество вновь выявляемых случаев ковида снизилось в 2,2 раза, число госпитализаций – в 1,6 раза по сравнению с пиковыми значениями второй половины июня", – заявил в своем блоге мэр.
Вместе с тем Собянин напомнил, что ношение масок в общественных местах все еще является для горожан обязательным требованием.
Мэр также призвал горожан не откладывать решение о вакцинации. "Тем самым вы сохраните свое здоровье и поможете приблизить окончание пандемии", – подчеркнул он.
С 19 июля в Москве была отменена система обязательных QR-кодов для посещения заведений общепита. При этом столичные кафе и рестораны по желанию могут продолжать ею пользоваться. Горожане также имеют возможность оформлять QR-коды и сегодня.
Кроме того, возобновили работу фуд-корты, ночные клубы и бары, общепит начал принимать гостей в ночное время (с 23:00 до 06:00), а также открылись детские игровые комнаты. Главное требование для всех заведений – сохранение необходимых санитарных требований.
Москва отменила обязательный перчаточный режим в связи с улучшением эпидситуации
Какие меры остаются?
Помимо обязательного ношения масок в общественных местах, горожанам также следует соблюдать безопасное расстояние. Вместе с тем в городе все еще сохраняется требование об удаленном режиме работы, введенное с 28 июня. Тогда столичных работодателей обязали перевести в дистанционный формат не менее 30% сотрудников.
В это число должны были войти все сотрудники старше 65 лет и те, кто имеет хронические заболевания. При переводе на удаленку не учитывались работники, прошедшие полный курс вакцинации или привившиеся однокомпонентной вакциной.
Также в столице действует запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. Исключение из этого правила возможно только в том случае, если организаторы пускают гостей по QR-коду, подтверждающему их иммунный статус. В таком случае зрителей может быть сколько угодно.
Эти правила не распространяются на концерты, киносеансы, спектакли и другие мероприятия с числом участников менее 500 человек и организованными посадочными местами. Однако их организаторам для обеспечения безопасности зрителей тоже рекомендовано пользоваться системой QR-кодов.
В Москве также продолжает действовать постановление об обязательной вакцинации 60% работников отдельных сфер. В частности, речь идет о сотрудниках, задействованных в торговле, работе салонов красоты, косметических, массажных и СПА-салонов, бань, соляриев, саун. Правило распространяется и на работников общепита, фитнес-клубов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов, химчисток и прачечных.
Кроме того, пройти вакцинацию обязаны сотрудники детских игровых комнат, лагерей дневного пребывания, развлекательных центров, муниципальные служащие и еще некоторые категории горожан.