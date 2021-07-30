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Общество

17:33

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Какие ограничения продолжают действовать в Москве из-за коронавируса

Минус перчатки: какие ограничения еще действуют в Москве из-за COVID-19
общество город

В пятницу, 30 июля, власти Москвы отменили требование об обязательном ношении перчаток в общественных местах. Решение было принято на фоне улучшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом в городе. Вместе с тем в столице все еще сохраняются некоторые ограничения. Рассказываем, какие правила необходимо соблюдать горожанам.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Перчатки отменяются

Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 30 июля в Москве отменяется требование о ношении перчаток в поликлиниках, магазинах, общественном транспорте и других многолюдных местах. Такое послабление стало возможным благодаря снижению заболеваемости коронавирусом в городе.

"Последние недели ситуация с распространением коронавирусной инфекции существенно улучшилась. Благодаря массовой вакцинации и другим мерам профилактики количество вновь выявляемых случаев ковида снизилось в 2,2 раза, число госпитализаций – в 1,6 раза по сравнению с пиковыми значениями второй половины июня", – заявил в своем блоге мэр.

Вместе с тем Собянин напомнил, что ношение масок в общественных местах все еще является для горожан обязательным требованием.

Этот важнейший барьер на пути распространения вируса мы должны сохранить до тех пор, пока количество новых случаев заболевания не сократится до минимальных значений.
Сергей Собянин
мэр Москвы

Мэр также призвал горожан не откладывать решение о вакцинации. "Тем самым вы сохраните свое здоровье и поможете приблизить окончание пандемии", – подчеркнул он.

С 19 июля в Москве была отменена система обязательных QR-кодов для посещения заведений общепита. При этом столичные кафе и рестораны по желанию могут продолжать ею пользоваться. Горожане также имеют возможность оформлять QR-коды и сегодня.

Кроме того, возобновили работу фуд-корты, ночные клубы и бары, общепит начал принимать гостей в ночное время (с 23:00 до 06:00), а также открылись детские игровые комнаты. Главное требование для всех заведений – сохранение необходимых санитарных требований.

Москва отменила обязательный перчаточный режим в связи с улучшением эпидситуации

Какие меры остаются?

Помимо обязательного ношения масок в общественных местах, горожанам также следует соблюдать безопасное расстояние. Вместе с тем в городе все еще сохраняется требование об удаленном режиме работы, введенное с 28 июня. Тогда столичных работодателей обязали перевести в дистанционный формат не менее 30% сотрудников.

В это число должны были войти все сотрудники старше 65 лет и те, кто имеет хронические заболевания. При переводе на удаленку не учитывались работники, прошедшие полный курс вакцинации или привившиеся однокомпонентной вакциной.

Также в столице действует запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. Исключение из этого правила возможно только в том случае, если организаторы пускают гостей по QR-коду, подтверждающему их иммунный статус. В таком случае зрителей может быть сколько угодно.

Вводится временный запрет на проведение концертных, зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек – как на открытом воздухе, так и в зданиях, строениях, сооружениях.
Сергей Собянин
мэр Москвы

Эти правила не распространяются на концерты, киносеансы, спектакли и другие мероприятия с числом участников менее 500 человек и организованными посадочными местами. Однако их организаторам для обеспечения безопасности зрителей тоже рекомендовано пользоваться системой QR-кодов.

В Москве также продолжает действовать постановление об обязательной вакцинации 60% работников отдельных сфер. В частности, речь идет о сотрудниках, задействованных в торговле, работе салонов красоты, косметических, массажных и СПА-салонов, бань, соляриев, саун. Правило распространяется и на работников общепита, фитнес-клубов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов, химчисток и прачечных.

Кроме того, пройти вакцинацию обязаны сотрудники детских игровых комнат, лагерей дневного пребывания, развлекательных центров, муниципальные служащие и еще некоторые категории горожан.

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