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Общество

12:42

Московский регион успешно справился с подъемом заболеваемости COVID-19 – Попова

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Московский регион успешно справился с подъемом заболеваемости COVID-19, в настоящее время наблюдается стабилизация и снижение. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

При этом она отметила, что в целом в стране ситуация с коронавирусом остается напряженной.

"Эпидемиологическая обстановка остается достаточно напряженной. Есть субъекты, где ситуация стабилизировалась – как в Московской области", – приводит слова Поповой ТАСС.

Ранее Сергей Собянин заявил, что ситуация с COVID-19 в столице активно улучшается. По его словам, количество заболеваний от пика уменьшилось в три раза, что позволило в два раза сократить количество коек для пациентов с коронавирусом.

При этом он подчеркнул, что горожанам стоит продолжать проявлять осторожность и делать прививку от COVID-19.

До этого мэр рассказал, что в столице выявляемость случаев заболевания коронавирусной инфекцией за неделю снизилась на 27%.

Градоначальник выразил надежду, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в столице стабилизируется.

Житель столицы рассказал об опыте вакцинации от COVID-19

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