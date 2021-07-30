Московский регион успешно справился с подъемом заболеваемости COVID-19 – Попова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Московский регион успешно справился с подъемом заболеваемости COVID-19, в настоящее время наблюдается стабилизация и снижение. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
При этом она отметила, что в целом в стране ситуация с коронавирусом остается напряженной.
"Эпидемиологическая обстановка остается достаточно напряженной. Есть субъекты, где ситуация стабилизировалась – как в Московской области", – приводит слова Поповой ТАСС.
Ранее Сергей Собянин заявил, что ситуация с COVID-19 в столице активно улучшается. По его словам, количество заболеваний от пика уменьшилось в три раза, что позволило в два раза сократить количество коек для пациентов с коронавирусом.
При этом он подчеркнул, что горожанам стоит продолжать проявлять осторожность и делать прививку от COVID-19.
До этого мэр рассказал, что в столице выявляемость случаев заболевания коронавирусной инфекцией за неделю снизилась на 27%.
Градоначальник выразил надежду, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в столице стабилизируется.
Житель столицы рассказал об опыте вакцинации от COVID-19
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