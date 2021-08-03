Более 98% госпитализированных с COVID-19 не были привиты – Мурашко

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России свыше 98% госпитализированных пациентов с коронавирусом не были вакцинированы, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Более 98% поступающих на госпитализацию пациентов – это не вакцинированные. Это говорит о том, что вакцинация сегодня работает, спасает", – приводит слова Мурашко РИА Новости.

Глава Минздрава отметил, что пациенты с подозрением на COVID-19 должны начать лечение практически в первые сутки.

"Потому что мы видим сегодня уже к пятым суткам подчас развиваются тяжелые осложнения и затягивание начала лечения – это просто опасно для жизни", – добавил он.

Ранее специалисты спрогнозировали сроки следующей волны коронавируса в России. По словам экспертов, новая вспышка COVID-19 может произойти в октябре. К началу месяца, по мнению врачей, будет наблюдаться умеренный рост числа заболевших, а затем он стремительно пойдет вверх в случае, если не будет применено централизованных противоэпидемиологических мер. В их числе специалисты назвали и активную вакцинацию населения.