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Экономика

05 августа, 23:56

Аналитики назвали штамм "Дельта" основным риском для глобальной экономики

экономика

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

"Дельта"-штамм коронавируса является основным риском для роста мирового ВВП. К такому выводу пришли эксперты британской аналитической компании Oxford Economics, передает РИА Новости.

"Согласно нашему последнему исследованию восприятия рисков, вариант коронавируса "Дельта" представляет наибольший риск для мировой экономики", – говорится в сообщении.

В то же время аналитики отмечают, что порядка 40% компаний за последний месяц стали оценивать перспективы мировой экономики "более позитивно", но среди значительной части представителей бизнеса "возросли опасения" относительно штамма "Дельта".

Уточняется, что участие в исследовании приняли представители 160 компаний.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения назвали условие для перезапуска мировой экономики и остановки пандемии коронавируса. По мнению директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса, для этого необходимо к середине следующего года вакцинировать 70% населения каждой страны.

В июне было проведено исследование, которое показало, что российский крупный и средний бизнес переживает подъем после прохождения острой фазы пандемии COVID-19, кроме того, выручка возвращается на докризисные уровни. Среди опрошенных 76 финансовых директоров 56% оптимистично оценили финансовые перспективы своих организаций, в то время как уровень пессимизма сократился до 4% – абсолютного минимума за все время наблюдений с начала 2015 года.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19
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