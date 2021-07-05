Роспотребнадзор оценил ущерб экономике РФ от коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Ущерб российской экономике от COVID-19 в прошлом году в стоимостных показателях составил почти один триллион рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад Роспотребнадзора "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2020 году".
В докладе говорится, что показатель по влиянию коронавируса на экономику в прошлом году в 1,4 раза больше, чем суммарный ущерб от остальных инфекционных болезней за прошлый год.
Так, только прямые затраты на лечение больных в стационарах в 2020 году составили около 183 миллиардов рублей, итоговые затраты на тестирование на коронавирусную инфекцию – 108 миллиардов рублей, уточняется в документе.
Как отмечается, некоторые прямые выплаты из федерального бюджета на борьбу с инфекцией для поддержки населения и предприятий составили в сумме не менее 515 миллиардов рублей.
Не менее 189,452 миллиарда рублей были потрачены непосредственно на организацию и оказание медпомощи больным COVID-19.
Ранее Владимир Путин заявил, что российская экономика восстанавливается, несмотря на то что все последствия пандемии коронавируса еще не удалось преодолеть.
До этого Путин сообщил, что власти РФ продолжат реализовывать меры поддержки экономики и российских семей.
Глава государства напомнил, что была создана целая система стимулов для сохранения рабочих мест, которая оказалась эффективной.
Эксперт прокомментировал рекордный рост мировой экономики
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