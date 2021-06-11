Уровень пессимизма российскогого бизнеса сократился до абсолютного минимума

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Крупный и средний бизнес в РФ переживает подъем после прохождения острой фазы пандемии COVID-19, кроме того, выручка возвращается на докризисные уровни. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование компании "Делойт".
Уточняется, что среди опрошенных 76 финансовых директоров 56% оптимистично оценили финансовые перспективы своих организаций, в то время как уровень пессимизма сократился до 4% – абсолютного минимума за все время наблюдений с начала 2015 года.
Помимо этого, по сравнению с предыдущим опросом, который проводили полгода назад, доля оптимистичных оценок увеличилась с 46%, а доля пессимистичных сократилась с 21%.
По словам партнера департамента управления рисками "Делойт" в СНГ Екатерины Трофимовой, представители бизнеса в РФ считают, что кризис, который был вызван коронавирусом, преодолен.
"В ходе данного исследования мы выявили ряд тенденций, указывающих на то, что перелом в векторе влияния пандемии на отечественный рынок уже произошел и COVID-19 больше не является ключевым драйвером развития бизнеса в России", – резюмировала Трофимова.
Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что Москва заслуженно является лидером по качеству инвестиционного климата, а также остается флагманом в вопросе снижения административных барьеров.
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