В России выявили 18 325 новых случаев COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
За минувшие сутки в России выявили 18 325 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 1 360 (7,4%) случаев проходят без клинических проявлений. Об этом сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.
На Москву пришлось 1 424 случая, на Московскую область – 858, на Санкт-Петербург – 549, на Свердловскую область – 520, на Ростовскую область – 482, на Пермский край – 472, на Воронежскую область – 462, на Красноярский край – 438, на Самарскую область – 438, на Нижегородскую область – 412, на Иркутскую область – 397, на Омскую область – 390, на Челябинскую область – 377, на Ставропольский край – 358, на Волгоградскую область – 351.
Всего в России зарегистрировано 6 901 152 случая коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Москве – 0,09%, Санкт-Петербурге – 0,1%, Республике Алтай – 0,16%.
За последние сутки в стране подтверждено 792 смерти, за весь период пандемии умерли 182 429 человек. За минувшие 24 часа выздоровели 14 180 человек, за все время – 6 162 430.
Ранее министр просвещения Сергей Кравцов опроверг утверждения, что детей без прививки от коронавируса 1 сентября не пустят в школу. По его словам, только соблюдение противоэпидемиологических мер позволит продолжить учебный год в очном режиме. Министр добавил, что нет никаких планов перевода школьников на дистанционное обучение.
Собянин заявил, что свыше 80% учителей в Москве привились от коронавируса
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