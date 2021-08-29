Собянин заявил, что свыше 80% учителей в Москве привились от коронавируса

Более 80% учителей в Москве привились от коронавируса. Об этом сегодня заявил Сергей Собянин. По словам мэра, массовая вакцинация педагогов позволяет надеяться на то, что учебный год пройдет в нормальном режиме.

Мэр также рассказал, что школьники достойно сдали экзамены, несмотря на дистанционное обучение. Это говорит о том, что столичное образование сохраняет высокий уровень. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

