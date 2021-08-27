Эксперты рассказали, как сэкономить на сборах в школу за пару дней до 1 Сентября

День знаний совсем близко. Но, как часто бывает, многие родители по разным причинам отложили сборы ребенка к 1 Сентября на потом. В этом случае без правильного подхода можно сделать море ошибок. Расскажем, как подготовить школьника в последний момент без лишней траты времени и денег.
Прикиньте цены
Перед тем как отправиться за покупками к школе, обязательно составьте список всего необходимого. Такой подход поможет вам сэкономить.
"Необходимо идти по списку, чтобы не накупить чего-то лишнего. Часто исследования показывают, что человек без него может, например, пойти в магазин за ручкой, а выйти с товарами на 4 тысячи рублей", – отметила в разговоре с Москвой 24 финансовый консультант Алена Никитина.
При планировании вполне можно закладывать цены, которые установились ранее. К счастью для родителей, только из-за приближения Дня знаний стоимость школьных принадлежностей не растет.
"Но цены и не падают. Потому что детские товары будут востребованы и дальше. Действительно, многие родители не успевают собрать ребенка. Так что эти покупки в начале сентября еще достаточно сильно будут востребованы", – рассказал Москве 24 глава Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов.
Но грандиозных распродаж с внушительными скидками от большинства магазинов в последние дни перед 1 сентября ждать не стоит. Если они и произойдут, то уже после начала учебного года, чтобы распродать остатки товаров со склада. Чтобы не пропустить возможную распродажу, эксперты рекомендуют подписаться на рассылку от крупных продавцов.
Изучите магазины
Если вы отправились за товарами для школьников в торговый центр или крупный гипермаркет, не стоит выбирать продукцию перед кассами магазинов.
"Обычно товары там чуть дороже. Чтобы найти варианты подешевле, лучше идти вглубь магазина", – сказала Никитина.
Также родителям рекомендуют ориентироваться на сетевые брендовые магазины.
"Иногда там бывают очень хорошие распродажи. Например, можно купить три комплекта школьной одежды по цене двух", – сказала финансовый консультант.
В будущем родители смогут извлечь выгоду, если купят ребенку вещи более высокого качества. В дальнейшем их можно перепродать, тем самым отбив часть затрат.
"Стоимость этих вещей после носки бывает такая же, как у менее качественной одежды, которая потом будет просто выброшена", – добавила специалист.
Также родители могут сэкономить в магазине благодаря выбранному способу оплаты товаров. Для этого лучше использовать карты с кешбэком или бонусами за покупки.
"У кредитных карт, как правило, бонусы и кешбэк больше. Но если у человека нелады с кредитами и нет финансовой дисциплины, то лучше их сторониться. В других случаях можно завести вдобавок к дебетовой карте одну кредитную, платить ею раз в месяц в льготный период и зарабатывать бонусы", – говорит Никитина.
При этом есть и дебетовые карты, на которые также начисляются бонусы при покупке. Однако выгода по ним будет немного меньше, чем в случае с кредитками. Также есть смысл приобрести в крупных сетевых магазинах дисконтные карты, чтобы при покупках извлечь выгоду из их программ лояльности.
Загляните в интернет
По-настоящему сэкономить время и деньги родителям помогут онлайн-покупки. Именно здесь чаще всего находятся самые выгодные предложения.
"Плюс человек не тратится на бензин, транспорт. Ему не нужно ходить по магазинам и выбирать что-то. И он, опять же, не покупает лишнее. В гипермаркете у человека глаз цепляется за разные товары, ему хочется их купить. И он выходит оттуда с большим количеством вещей", – добавила Никитина.
Товары в интернете априори дешевле, чем в обычных магазинах, уточняет глава Ассоциации экспертов рынка ритейла. Однако при покупке необходимо учитывать сроки доставки школьных принадлежностей.
"Здесь нужно смотреть, где проживает заказчик. Если он из Москвы, то здесь отлажена вся логистика и есть огромное количество компаний с достаточно быстрой доставкой. Но в других регионах возможность выбора может резко снизиться. А сроки доставки при этом увеличиваются. Соответственно, собирать так ребенка в школу в последний момент будет затруднительно", – обратил внимание Карпов.
Если срок доставки большой, родители будут вынуждены идти в обычный магазин. В этом случае они могут столкнуться с переплатой.
Составьте план
Перед поездкой родителям стоит заранее составить временный план действий по сборам к школе.
"Нужно расписать, что конкретно купить, и заранее выбрать максимально близкие друг к другу локации, где можно приобрести вещи для ребенка", – рассказал в беседе с Москвой 24 специалист по тайм-менеджменту Евгений Лавров.
При планировании дня обязательно нужно учесть все возможные форс-мажорные ситуации.
Жестко регламентировать время на посещение одного магазина не стоит: в плане можно ориентироваться на то, сколько в среднем вы там проводите.
На будущее специалист по тайм-менеджменту все же не рекомендует оставлять сборы к школе на последний момент. Вместо этого стоит проанализировать ситуацию и на следующий год заложить на подготовку к 1 сентября гораздо больше времени.