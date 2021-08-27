Эксперты рассказали, как сэкономить на сборах в школу за пару дней до 1 Сентября

День знаний совсем близко. Но, как часто бывает, многие родители по разным причинам отложили сборы ребенка к 1 Сентября на потом. В этом случае без правильного подхода можно сделать море ошибок. Расскажем, как подготовить школьника в последний момент без лишней траты времени и денег.



Фото: портал мэра и правительства Москвы

Прикиньте цены

Перед тем как отправиться за покупками к школе, обязательно составьте список всего необходимого. Такой подход поможет вам сэкономить.

"Необходимо идти по списку, чтобы не накупить чего-то лишнего. Часто исследования показывают, что человек без него может, например, пойти в магазин за ручкой, а выйти с товарами на 4 тысячи рублей", – отметила в разговоре с Москвой 24 финансовый консультант Алена Никитина.

При планировании вполне можно закладывать цены, которые установились ранее. К счастью для родителей, только из-за приближения Дня знаний стоимость школьных принадлежностей не растет.

"Но цены и не падают. Потому что детские товары будут востребованы и дальше. Действительно, многие родители не успевают собрать ребенка. Так что эти покупки в начале сентября еще достаточно сильно будут востребованы", – рассказал Москве 24 глава Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов.





Андрей Карпов глава Ассоциации экспертов рынка ритейла О росте цен можно говорить разве что в несетевых магазинах. Если у них будет высокий спрос на школьные товары, они могут их (цены. – Прим. ред.) поднимать. На интернет-площадках и в сетевых магазинах, как правило, цены на эту продукцию будут стабильными.

Но грандиозных распродаж с внушительными скидками от большинства магазинов в последние дни перед 1 сентября ждать не стоит. Если они и произойдут, то уже после начала учебного года, чтобы распродать остатки товаров со склада. Чтобы не пропустить возможную распродажу, эксперты рекомендуют подписаться на рассылку от крупных продавцов.



Фото: Москва 24/Александр Авилов

Изучите магазины

Если вы отправились за товарами для школьников в торговый центр или крупный гипермаркет, не стоит выбирать продукцию перед кассами магазинов.

"Обычно товары там чуть дороже. Чтобы найти варианты подешевле, лучше идти вглубь магазина", – сказала Никитина.

Также родителям рекомендуют ориентироваться на сетевые брендовые магазины.

"Иногда там бывают очень хорошие распродажи. Например, можно купить три комплекта школьной одежды по цене двух", – сказала финансовый консультант.

В будущем родители смогут извлечь выгоду, если купят ребенку вещи более высокого качества. В дальнейшем их можно перепродать, тем самым отбив часть затрат.

"Стоимость этих вещей после носки бывает такая же, как у менее качественной одежды, которая потом будет просто выброшена", – добавила специалист.

Также родители могут сэкономить в магазине благодаря выбранному способу оплаты товаров. Для этого лучше использовать карты с кешбэком или бонусами за покупки.

"У кредитных карт, как правило, бонусы и кешбэк больше. Но если у человека нелады с кредитами и нет финансовой дисциплины, то лучше их сторониться. В других случаях можно завести вдобавок к дебетовой карте одну кредитную, платить ею раз в месяц в льготный период и зарабатывать бонусы", – говорит Никитина.





Алена Никитина финансовый консультант На бонусах можно накопить до 3–5 тысяч рублей ежегодно. В дальнейшем их можно потратить, например на авиабилеты.

При этом есть и дебетовые карты, на которые также начисляются бонусы при покупке. Однако выгода по ним будет немного меньше, чем в случае с кредитками. Также есть смысл приобрести в крупных сетевых магазинах дисконтные карты, чтобы при покупках извлечь выгоду из их программ лояльности.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Загляните в интернет

По-настоящему сэкономить время и деньги родителям помогут онлайн-покупки. Именно здесь чаще всего находятся самые выгодные предложения.

"Плюс человек не тратится на бензин, транспорт. Ему не нужно ходить по магазинам и выбирать что-то. И он, опять же, не покупает лишнее. В гипермаркете у человека глаз цепляется за разные товары, ему хочется их купить. И он выходит оттуда с большим количеством вещей", – добавила Никитина.





Алена Никитина финансовый консультант По сравнению с обычными магазинами экономия при покупках онлайн составляет в среднем 10%. То есть если мы говорим о тратах в 20 тысяч рублей, порядка 2 тысяч минимум можно сохранить.

Товары в интернете априори дешевле, чем в обычных магазинах, уточняет глава Ассоциации экспертов рынка ритейла. Однако при покупке необходимо учитывать сроки доставки школьных принадлежностей.

"Здесь нужно смотреть, где проживает заказчик. Если он из Москвы, то здесь отлажена вся логистика и есть огромное количество компаний с достаточно быстрой доставкой. Но в других регионах возможность выбора может резко снизиться. А сроки доставки при этом увеличиваются. Соответственно, собирать так ребенка в школу в последний момент будет затруднительно", – обратил внимание Карпов.



Если срок доставки большой, родители будут вынуждены идти в обычный магазин. В этом случае они могут столкнуться с переплатой.



Составьте план

Перед поездкой родителям стоит заранее составить временный план действий по сборам к школе.

"Нужно расписать, что конкретно купить, и заранее выбрать максимально близкие друг к другу локации, где можно приобрести вещи для ребенка", – рассказал в беседе с Москвой 24 специалист по тайм-менеджменту Евгений Лавров.

При планировании дня обязательно нужно учесть все возможные форс-мажорные ситуации.





Евгений Лавров специалист по тайм-менеджменту Поездку за вещами лучше спланировать не вечером, ближе к закрытию магазина, а с утра, к его открытию, чтобы, если какие-то магазины будут закрыты или нет определенного товара, было время в этот же день найти другое место и докупить там недостающие вещи. Также заранее закладывайте время на дорогу, пробки, сборы детей и другие обстоятельства.

Жестко регламентировать время на посещение одного магазина не стоит: в плане можно ориентироваться на то, сколько в среднем вы там проводите.

На будущее специалист по тайм-менеджменту все же не рекомендует оставлять сборы к школе на последний момент. Вместо этого стоит проанализировать ситуацию и на следующий год заложить на подготовку к 1 сентября гораздо больше времени.

