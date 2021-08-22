Дистанционный метод обучения может только дополнять традиционный – Путин

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Президент России Владимир Путин считает, что в российских школах и университетах онлайн-обучение должно только дополнять традиционную форму, сообщает "Коммерсант".

"Дистанционный способ обучения должен дополнять то, что мы традиционно используем, особенно это связано с педагогикой. Получение знаний чрезвычайно важно, но мы не должны человека превращать в машину, в робота. Это прежде всего Homo Sapiens, поэтому полноценным членом общества должен быть, гражданином нашей страны", – заявил Путин.

Как уточнил президент, в истории человечества всегда большую роль играла педагогическая составляющая, и сейчас, по словам Путина, это становится еще более актуальным.

Ранее сообщалось, что все студенты вне зависимости от того, привиты они или нет, будут допущены к очным занятиям в предстоящем учебном году. При этом ученики и преподаватели продолжат соблюдать противоэпидемические меры, в частности, носить маски, при входе в вузы будут измерять температуру тела, а в помещениях проводить дезинфекцию. Об этом сообщила министр науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова.