Дистанционный метод обучения может только дополнять традиционный – Путин

22 августа, 22:57
Фото: Zuma\TASS
Президент России Владимир Путин считает, что в российских школах и университетах онлайн-обучение должно только дополнять традиционную форму, сообщает "Коммерсант".
"Дистанционный способ обучения должен дополнять то, что мы традиционно используем, особенно это связано с педагогикой. Получение знаний чрезвычайно важно, но мы не должны человека превращать в машину, в робота. Это прежде всего Homo Sapiens, поэтому полноценным членом общества должен быть, гражданином нашей страны", – заявил Путин.
Как уточнил президент, в истории человечества всегда большую роль играла педагогическая составляющая, и сейчас, по словам Путина, это становится еще более актуальным.
Ранее сообщалось, что все студенты вне зависимости от того, привиты они или нет, будут допущены к очным занятиям в предстоящем учебном году. При этом ученики и преподаватели продолжат соблюдать противоэпидемические меры, в частности, носить маски, при входе в вузы будут измерять температуру тела, а в помещениях проводить дезинфекцию. Об этом сообщила министр науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова.
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