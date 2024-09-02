Небольшая облачность без осадков ожидается в Москве 2 сентября

Фото: Агентство ''Москва''/Игорь Иванко

Небольшая облачность без осадков прогнозируется в столице в понедельник, 2 сентября. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, температура воздуха днем в Москве будет в пределах от 26 до 28 градусов, по области – от 24 до 29 градусов.

Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может опуститься до 11 градусов, а в Подмосковье – до 8 градусов.

Столичное лето 2024 года оказалось на 2,1 градуса выше нормы, а количество осадков превысило норму на 40%. В частности, в июне и в июле температура была на 2–2,4 градуса выше нормы, в августе – на 1,2 градуса.

Жителей и гостей Москвы ожидает до 26 градусов 7 и 8 сентября, на День города. Синоптики отмечают, что ощутимая осень придет лишь к середине месяца, почти на две неделе позднее климатической нормы. В конце второй декады прогнозируется арктическое вторжение.