Синоптик Леус: 1 сентября температура воздуха в Москве превысила 29 градусов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Первое сентября этого года стало самым жарким днем в Москве в XXI веке. В 15:00 температура воздуха на метеостанции ВДНХ достигла 29,1 градуса, написал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в телеграм-канале.

Синоптик указал, что до этого лидером было 1 сентября 2002 года. Тогда воздух прогрелся до 28,9 градуса. По его мнению, суточный рекорд максимальной температуры воздуха 1 сентября, установленный в 1938 году и составляющий 30,8 градуса, устоит.

Также температура воздуха до 26 градусов ожидается в Москве 7 и 8 сентября, на День города. По ночам воздух будет охлаждаться до 9–14 градусов. По словам Леуса, ощутимая осень придет в город лишь к середине месяца, почти на две недели позднее климатической нормы.

Кроме того, столичное лето в 2024 году оказалось на 2,1 градуса выше нормальных показателей, а количество осадков превысило норму на 40%. Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд назвал прошедший летний сезон необычным.