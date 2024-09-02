Росстандарт утвердил ГОСТ на школьную форму

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Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) утвердило новый ГОСТ "Одежда обучающихся (школьная форма)", который был разработан Роскачеством и Инновационным центром текстильной и легкой промышленности. Об этом пишет RT со ссылкой на пресс-службу Роскачества.

Государственный стандарт распространяется не только на школьную форму для начального и основного общего образования, но и на обучающихся по программам среднего образования. При этом ГОСТ не затрагивает обувь и спортивную одежду.

Изготовленная по ГОСТ одежда должна соответствовать различным показателям качества и безопасности, включая параметры воздухопроницаемости, износостойкости и другие. Одежда для школьников должна быть светской, эстетичной, не должна содержать символы асоциальных и противоправных движений.



"В то же время школьная форма может иметь отличительные знаки, используемые в образовательной организации: эмблемы, нашивки, фурнитуру с символикой и другие декоративные элементы", – уточнили в ведомстве.

Главной целью национального стандарта указывается попытка оградить детей от некачественной продукции. В настоящее время россияне тратят на одежду и гаджеты большую часть бюджета при подготовке к школе. Базовый комплект формы стоит от 8–9 тысяч рублей. Еще порядка 5 тысяч проходится тратить на сменную обувь.

