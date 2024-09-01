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01 сентября, 09:15

Общество

Российские космонавты поздравили школьников с новым учебным годом

Российские космонавты поздравили школьников с новым учебным годом

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Российские космонавты, работающие на МКС, поздравили школьников с новым учебным годом. Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин передали с орбиты запись обращения.

Они пожелали успехов в учебе и удачи на экзаменах. Московские школы, детские сады и колледжи примут в этом году более полутора миллионов учеников и воспитанников. Многие учебные заведения откроются после завершения реконструкции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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