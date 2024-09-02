Синоптик Вильфанд: заморозки придут в 7 регионов РФ в начале сентября

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Заморозки ожидаются в семи регионах России в начале сентября. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По словам синоптика, в начале месяца в Кургане, а также на юге Тюменской области прогнозируются заморозки ночью от минус 2 до минус 5 градусов. При этом в Омской области температура воздуха также может опуститься до минус 5 градусов, в Забайкальском крае – до минус 3 градусов. В Новосибирской, Оренбургской областях и Башкирии температура может опуститься до минус 2 градусов, добавил метеоролог.

"Это связано с тем, что по восточной периферии антициклона проходят холодные воздушные массы с Северного Ледовитого океана", – сказал Вильфанд, добавив, что сильные осадки в ближайшие дни пройдут в Магадане и на Камчатке.

Кроме того, в Калмыкии 2 сентября возможна пыльная буря из-за длительного отсутствия осадков.

При этом в Москве 2 сентября прогнозируется небольшая облачность без осадков. По данным синоптиков, температура воздуха днем в столице будет в пределах от 26 до 28 градусов, а по области – от 24 до 29 градусов.

Москвичей также ожидает до 26 градусов 7 и 8 сентября, на День города. Синоптики отмечают, что ощутимая осень придет лишь к середине месяца, почти на две неделе позднее климатической нормы. В конце второй декады прогнозируется арктическое вторжение.