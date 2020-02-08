Мишустин назначил замминистра строительства и ЖКХ

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Александра Козлова.

Распоряжение опубликовано на сайте кабмина. Министром ведомства в настоящее время является Владимир Якушев, передает НСН.

23 января первым заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства стал Ирек Файзуллин.

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Ранее Константин Калинин занял пост руководителя автономной некоммерческой организации "Аналитический центр при правительстве РФ".

Правительство Дмитрия Медведева в полном составе подало в отставку после послания президента Владимира Путина Федеральному собранию 15 января.

На следующий день новым главой правительства был назначен 53-летний Мишустин. Обновленный состав кабмина стал известен 21 января.