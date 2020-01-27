Мишустин назначил заместителей глав Минфина и Минкомсвязи

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Павла Кадочникова заместителем министра финансов, а Людмилы Боковой – заместителем главы Минкомсвязи. Соответствующие распоряжения размещены на сайте правительства РФ.

Бокова являлась членом Совета Федерации, первым заместителем председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству. Кадочниковбыл председателем Общественного совета при Минфине, а в 2016-2018 годах занимал пост президента Центра стратегических разработок.

Ранее Мишустин назначил Илью Гудкова генеральным директором Российского экологического оператора. Бывший премьер-министр Дмитрий Медведев в ноябре 2019 года подписал распоряжение о досрочном прекращении полномочий гендиректора компании "Российский экологический оператор" Дениса Буцаева.

Кроме того, Мишустин назначил Веронику Скворцову руководителем Федерального медико-биологического агентства. Новым министром здравоохранения стал Михаил Мурашко, возглавлявший до этого Росздравнадзор.