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Политика

27 января, 22:48

Мишустин назначил Илью Гудкова гендиректором Российского экологического оператора

политика

Фото: ТАСС/Екатерина Штукина/POOL

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Илью Гудкова генеральным директором Российского экологического оператора. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

"Назначить Гудкова Илью Эдуардовича генеральным директором публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор", – говорится в распоряжении.

Илья Гудков будет занимать свой пост на протяжении трех лет.

Бывший премьер-министр Дмитрий Медведев в ноябре 2019 года подписал распоряжение о досрочном прекращении полномочий гендиректора компании "Российский экологический оператор" Дениса Буцаева.

Одной из последних инициатив Буцаева на посту гендиректора было предложение ввести экономическое поощрение за раздельный сбор батареек.

Компания "Российский экологический оператор" была создана 14 января 2019 года. Она была сформирована для создания комплексной системы обращения с ТКО.

Ранее Михаил Мишустин назначил Веронику Скворцову руководителем Федерального медико-биологического агентства. Новым министром здравоохранения был назначен Михаил Мурашко, возглавлявший до этого Росздравнадзор.

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