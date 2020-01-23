Экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова получила новую должность

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Веронику Скворцову руководителем Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Соответствующий документ был опубликован на сайте правительства РФ.

"Назначить Скворцову Веронику Игоревну руководителем Федерального медико-биологического агентства", – сообщается в распоряжении.

Ранее Леонид Рошаль дал оценку назначению Мурашко главой Минздрава. Сопредседатель центрального штаба ОНФ пожелал экс-главе Росздравнадзора успехов на новой должности.

Позднее назначение Мурашко прокомментировали на его предыдущем месте работы. В Росздравнадзоре кандидатуру бывшего главы посчитали наиболее подходящей для новой должности.