В Росздравнадзоре отреагировали на назначение Мурашко главой Минздрава

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В Росздравнадзоре дали оценку назначению Михаила Мурашко главой министерства здравоохранения. Об этом сообщает RT со ссылкой на председателя Совета общественных организаций по защите прав пациентов при ведомстве Яна Власова.

Отмечается, что до назначения Мурашко занимал пост руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.

"Могу сказать, что с ним у нас достаточно четко проявился пропациентский вектор. Мурашко всегда был включен в работу и готов к взаимодействию, достаточно профессионально и активно реагировал на наши предложения", – отметил Власов.

По его словам, назначение на эту должность именно Мурашко наиболее понятно и ожидаемо, поскольку он участвовал в становлении отечественной индустрии фармацевтики.

Также Власов отметил, что за последние годы значительно сократилось количество жалоб в федеральные органы контроля качества оказания медицинской помощи. Он объяснил это успешной работой Мурашко, благодаря стараниям которого во многих регионах был снижен этот показатель втрое.

Ранее оценку назначению Мурашко главой Минздрава дал сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта, президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль. Он назвал Мурашко эффективным менеджером, знающим здравоохранение.