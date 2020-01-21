Рошаль дал оценку назначению Мурашко главой Минздрава

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Назначенный главой Минздрава РФ Михаил Мурашко зарекомендовал себя как эффективный специалист. Такое мнение высказал сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль. Его слова передает РИА Новости.

Во вторник президент РФ Владимир Путин назначил новый кабинет министров. Согласно указу, Министром здравоохранения назначен Михаил Мурашко, возглавлявший до этого Росздравнадзор.

"Он эффективный менеджер, знает здравоохранение, он Росздравнадзор поднял", – сообщил Рошаль.

Он также подчеркнул, что Мурашко хорошо разбирается в отрасли и знает, чему нужно уделить первоочередное внимание. Рошаль пожелал экс-главе Росздравнадзора успехов на новой должности.

"Я хочу пожелать ему успеха, но не завидую ему", – резюмировал Рошаль.

В свою очередь, Владимир Путин поздравил новый кабинет министров с назначением. Президент РФ отметил заслуги предыдущего правительства. Он подчеркнул, что его участники сделали многое для создания базы дальнейшего развития.

Правительство России в полном составе подало в отставку 15 января. Новым премьер-министром России стал Михаил Мишустин, ранее занимавший пост главы Федеральной налоговой службой.

21 января Владимир Путин подписал указ "О структуре федеральных органов исполнительной власти". Согласно новому документу, у премьер-министра будет девять заместителей, в том числе один вице-премьер. До этого заместителей было 10.