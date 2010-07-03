Медведев отправил в отставку гендиректора "Российского экологического оператора"

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев досрочно прекратил полномочия гендиректора "Российского экологического оператора" Дениса Буцаева.

"Прекратить досрочно полномочия генерального директора публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" Буцаева Дениса Петровича", – указывается в распоряжении, опубликованном на сайте правительства РФ.

Одной из последних инициатив Буцаева на посту гендиректора было предложение ввести экономическое поощрение за раздельный сбор батареек. По мнению специалиста, в данном случае участникам экосбора можно было бы предоставлять скидки на услуги или товары, передает "Газета.ру".

Предложение руководителя "Российского экологического оператора" не поддержали в Минпромторге. Потенциальную программу признали нецелесообразной.

