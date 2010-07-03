В Минпромторге сочли нецелесообразной идею поощрений за сдачу батареек

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В Минпромторге заявили о нецелесообразности введения дополнительных стимулов для сдачи батареек на переработку. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Батарейки и другие отходы в пункты сбора в магазинах несут прежде всего экологически ответственные потребители... Пока дополнительное стимулирование собственника батареек нецелесообразно", – пояснили в министерстве.

В ведомстве уточнили, что батарейки практически ничего не представляют в весе, поэтому людям не составит труда принести их в магазин. Там добавили, что объем сбора растет без дополнительных на это затрат, отметив, что сдающим батарейки "достаточно осознания позитивного экологического эффекта".

Эксперимент по сбору батареек проводит Минпромторг. Сейчас во многих магазинах и торговых центрах принимают батарейки, отработавшие свой срок. Также их принимают в эколого-просветительских центрах столичного департамента природопользования. Кроме того, в Москве и в Подмосковье установлены сотни оранжевых контейнеров – экобоксов, куда можно положить использованные батарейки.

Ранее глава Российского экологического оператора Денис Буцаев заявил, что раздельный сбор батареек в России нужно поощрять экономически. Он отмечал, что за сдачу батареек можно предоставлять различные скидки на те или иные услуги и товары.

Тему о вознаграждении за сдачу батареек уже затрагивали в России в 2018 году. Такая инициатива содержалась в проекте концепции развития системы тарифных планов по оплате коммунальных услуг. Тогда говорилось о дополнительных выплатах за сдачу батареек из повышенного тарифа на коммунальные услуги.

До 1 января 2020 года в столице планируют оборудовать баками для раздельного сбора мусора около 3 тысяч контейнерных площадок. Они появятся в САО и ЦАО. Там будет действовать двухконтейнерная система, когда пластик, бумагу, стекло, металл будут помещать в бак с надписью "вторсырье", а во второй бак – все остальные отходы (пищевые и неперерабатываемые).

