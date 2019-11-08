Единый тариф на вывоз мусора планируют изменить

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Правительство России уточнило правила подсчета единого тарифа для мусорных операторов, это может отразиться на плате потребителей, сообщает газета "Ведомости".

Как отмечает издание, определены правила расчета затрат на амортизацию. Кроме того, теперь расчетная предпринимательская прибыль рассчитывается без учета расходов на плату за негативное воздействие на окружающую среду.

Накануне стало известно, что в России неуплата за вывоз мусора со стороны компаний составляет около 70%, от населения в бюджет по данному показателю не поступает порядка 30%. Об этом заявил глава "Российского экологического оператора" Денис Буцаев.

Одной из мер он назвал присоединение юридических лиц к договору автоматическим. Также Буцаев добавил, что данный показатель должен составлять 90%, но достичь этого удастся не ранее чем через 5–8 месяцев.

До 1 января 2020 года в столице планируют оборудовать баками для раздельного сбора мусора около 3 тысяч контейнерных площадок. Они появятся в САО и ЦАО. Там будет действовать двухконтейнерная система, когда пластик, бумагу, стекло, металл будут помещать в бак с надписью "вторсырье", а во второй бак – все остальные отходы (пищевые и неперерабатываемые).

Ранее сообщалось, что Москва досрочно переходит к раздельному сбору мусора. К 1 января 2020 года во дворах многоквартирных домов планируют установить контейнеры для разных видов отходов.

На раздельный сбор отходов перейдут детсады, школы и больницы. К новой системе хотят присоединить и магазины. По задумке, изменения увеличат долю вторичной переработки отходов и сократят объемы мусора, который сейчас вывозят на полигоны.