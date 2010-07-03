Около 70% компаний в России не платят за вывоз мусора

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лейла Карипова

В России неуплата за вывоз мусора со стороны компаний составляет около 70%, от населения в бюджет по данному показателю не поступает порядка 30%. Об этом заявил глава "Российского экологического оператора" Денис Буцаев, передает РБК.

"В отношении физических лиц мы видим улучшение ситуации. В отношении юридических лиц ничего не меняется, и это нас серьезно настораживает. За полгода ситуация в некоторых регионах ухудшилась", – сообщил Буцаев.

Одной из мер он назвал присоединение юридических лиц к договору автоматическим. Также Буцаев добавил, что данный показатель должен составлять 90%, но достичь этого удастся не ранее чем через 5–8 месяцев.

До 1 января 2020 года в столице планируют оборудовать баками для раздельного сбора мусора около 3 тысяч контейнерных площадок. Они появятся в САО и ЦАО. Там будет действовать двухконтейнерная система, когда пластик, бумагу, стекло, металл будут помещать в бак с надписью "вторсырье", а во второй бак – все остальные отходы (пищевые и неперерабатываемые).

Ранее сообщалось, что Москва досрочно переходит к раздельному сбору мусора. К 1 января 2020 года во дворах многоквартирных домов планируют установить контейнеры для разных видов отходов.

На раздельный сбор отходов перейдут детсады, школы и больницы. К новой системе хотят присоединить и магазины. По задумке, изменения увеличат долю вторичной переработки отходов и сократят объемы мусора, который сейчас вывозят на полигоны.