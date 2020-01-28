Появился рейтинг упоминаемости членов нового кабмина в Telegram

Фото: ТАСС/Александр Астафьев

Специалисты компании "Медиалогия" составили рейтинг самых упоминаемых членов обновленного правительства России в мессенджере Telegram. Результаты исследования, которое распространяется на период с 21 по 28 января 2020 года, опубликовало RT. Лидером рейтинга стал премьер-министр Михаил Мишустин.

Его имя упоминалось 6,9 тысяч раз. На втором и третьем местах – вице-премьер Марат Хуснуллин и министр культуры Ольга Любимова (2,6 тысячи упоминаний). Министр экономического развития Максим Решетников набрал 1,8 тысячи упоминаний, а министр иностранных дел Сергей Лавров – 1,7 тысячи.

В десятку также вошли первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов (1,7), вице-премьер Татьяна Голикова (1,6), министр обороны Сергей Шойгу (1,5). Затем следуют министр юстиции Константин Чуйченко (1,4) и вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев (1,3).

Правительство Дмитрия Медведева в полном составе подало в отставку после послания президента Владимира Путина Федеральному собранию 15 января. На следующий день новым главой правительства был назначен 53-летний Мишустин. Обновленный состав кабмина стал известен 21 января.