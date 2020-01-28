Денис Молчанов возглавил департамент культуры в обновленном кабмине

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Дениса Молчанова на должность директора департамента культуры, национальной и молодежной политики кабмина.

"Назначить Молчанова Дениса Владимировича директором департамента культуры, национальной и молодежной политики правительства Российской Федерации", – указано в распоряжении, опубликованном на сайте правительства России.

Также Мишустин изменил структуру департаментов в обновленном правительстве страны. Согласно распоряжению премьера, сфера деятельности департамента культуры теперь охватывает, и национальную и молодежную политику.

Ранее Михаил Мишустин назначил Павла Кадочникова заместителем министра финансов, а Людмилу Бокову – заместителем главы Минкомсвязи. Они будут работать под управлением Антона Силуанова и Максута Шадаева соответственно, вошедших в состав обновленного кабинета министров.

