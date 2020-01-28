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Общество

19:30

Мутко назначили гендиректором госкомпании Дом.РФ

общество власть

Фото: kremlin.ru

Бывший вице-премьер Виталий Мутко назначен гендиректором госкомпании Дом.РФ, сообщил РИА Новости его представитель.

АО Дом.РФ (до марта 2018 года – Агентство ипотечного жилищного кредитования, АИЖК) создано в 1997 году правительством для развития рынка ипотечного кредитования и жилищного строительства.

В правительстве Дмитрия Медведева Мутко работал министром спорта, вице-премьером, занимавшимся вопросами спорта, туризма и молодежной политики (с 2016 года) и вице-премьером курировавшим вопросы строительства и регионального развития (с 2018 года).

В частности, он отвечал за реализацию нацпроекта "Жилье и городская среда", согласно которому, к 2024 году в России должно строиться 120 миллионов квадратных метров жилья ежегодно. На этой должности его сменил бывший заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

Кроме того, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин избран председателем наблюдательного совета АО "ДОМ.РФ". В наблюдательный совет вошли вице-премьер правительства РФ – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев, заместитель министра экономического развития РФ Азер Талыбов и другие.

Мутко назначили гендиректором госкомпании Дом.РФ

Правительство России в полном составе подало в отставку 15 января. Новым премьер-министром России вместо Медведева стал Михаил Мишустин, ранее занимавший пост главы Федеральной налоговой службы.

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