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Владимир Путин утвердил состав президиума Государственного совета РФ. Распоряжение президента опубликовано на портале правовой информации.

В состав Госсовета вошли губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, губернатор Сахалина Валерий Лимаренко, губернатор Тверской области Игорь Руденя, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Башкирии Радий Хабиров и губернатор Курганской области Вадим Шумков.

Государственный совет РФ – это совещательный орган, содействующий реализации полномочий президента по вопросам обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов госвласти.

Правительство России в полном составе подало в отставку 15 января. Новым премьер-министром России вместо Дмитрия Медведева стал Михаил Мишустин, ранее занимавший пост главы Федеральной налоговой службой.

21 января стал известен состав нового кабинета министров. Свои должности сохранили Сергей Лавров, Сергей Шойгу, Владимир Колокольцев, Антон Силуанов, Евгений Дитрих, Александр Новак, Денис Мантуров, Дмитрий Патрушев, Константин Чуйченко, Евгений Зиничев, Дмитрий Кобылкин, Александр Козлов и Владимир Якушев.

Серьезнее всего обновился социальный блок, в котором сменились все министры. Новым министром здравоохранения стал Михаил Мурашко, главой Минэкономразвития назначили Максима Решетникова. Должность министра культуры в обновленном правительстве заняла Ольга Любимова. Министерство труда и соцзащиты возглавил Антон Котяков, а министром просвещения стал Сергей Кравцов, при этом новым министром науки и высшего образования назначили Валерия Фалькова. Кроме того, сменился глава Минкомсвязи – им стал Максут Шадаев.