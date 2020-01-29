Мишустин назначил нового главу Аналитического центра при правительстве

Фото: ac.gov.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил нового руководителя автономной некоммерческой организации "Аналитический центр при правительстве РФ".

Им стал Константин Калинин, говорится на сайте центра. Бывший глава этой структуры Владислав Онищенко перешел на должность первого заместителя руководителя центра. Калинин ранее был заместителем начальника управления Федеральной службы охраны (ФСО). Он участвовал в организации охраны объектов Универсиады в Казани.

Организация занимается оперативным информационно-аналитическим сопровождением и экспертной поддержкой деятельности кабинета министров. Ранее Мишустин подписал распоряжение о назначении заместителем министра финансов Павла Кадочникова, а заместителем главы Минкомсвязи – Людмилы Боковой.