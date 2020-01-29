Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

00:16

Мишустин назначил нового главу Аналитического центра при правительстве

власть общество

Фото: ac.gov.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил нового руководителя автономной некоммерческой организации "Аналитический центр при правительстве РФ".

Им стал Константин Калинин, говорится на сайте центра. Бывший глава этой структуры Владислав Онищенко перешел на должность первого заместителя руководителя центра. Калинин ранее был заместителем начальника управления Федеральной службы охраны (ФСО). Он участвовал в организации охраны объектов Универсиады в Казани.

Организация занимается оперативным информационно-аналитическим сопровождением и экспертной поддержкой деятельности кабинета министров. Ранее Мишустин подписал распоряжение о назначении заместителем министра финансов Павла Кадочникова, а заместителем главы Минкомсвязи – Людмилы Боковой.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика