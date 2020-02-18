Большинство москвичей довольны качеством питания в школах – ВЦИОМ

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Большинство родителей удовлетворены качеством питания детей в столичных школах. Об этом говорится в исследовании ВЦИОМ, посвященном вопросам организации контроля качества питания столичных школьников и дошкольников.
"Уровень качества школьного питания удовлетворяет 68%, две трети родителей удовлетворены этим вопросом. Недовольны 28%", – сообщил директор по стратегическому развитию ВЦИОМ Степан Львов.
По данным ВЦИОМ, 72% респондентов довольны безопасностью питания в школах, 60% опрошенных довольны разнообразием блюд, 59% – полезностью еды.
В исследовании говорится, что 26% опрошенных критикуют вкус блюд, 24% опрошенных – разнообразие.
Как уточняется, в опросе участвовала тысяча родителей детей школьного возраста, проживающих в столице.
18 февраля депутаты Госдумы в ходе третьего, окончательного чтения приняли закон об обеспечении школьников бесплатным горячим питанием. Согласно ему, закрепляется понятие "здорового питания" и его основных принципов. Также конкретизируются особенности качественного и безопасного питания младшеклассников.
Ранее один из авторов инициативы Вячеслав Володин заявлял, что подобная социальная инициатива очень важна. Обеспечение горячими обедами позволит каждому ученику начальных классов питаться в школе вне зависимости от того, живет он в городе или селе.
15 января в ходе послания Федеральному собранию Владимир Путин предложил обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальных классов. Сергей Собянин напомнил, что в Москве в начальных школах оно уже доступно.
"Москва и мир": новая школа и обед для школьников
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