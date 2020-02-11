Как в Москве планируют развивать искусственный интеллект

В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает установление в столице специального правового режима для развития технологий искусственного интеллекта. По задумке законотворцев, эксперимент должен стартовать 1 июля 2020 года и продлиться пять лет. Разбираемся, что изменится в жизни москвичей, если нововведение будет принято.

Будущее за искусственным интеллектом

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Инициаторами документа стали первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков и депутат Госдумы Ирина Белых. Эксперимент предлагается провести, чтобы создать необходимые условия для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта, а также последующего использования результатов его применения.





Ирина Белых депутат Госдумы Мы только что внесли данный законопроект в Государственную думу. Он предусматривает проведение в Москве эксперимента по установлению экспериментального правового режима в целях создания необходимых условий для разработки тех технологий, которые говорят сейчас об искусственном интеллекте.

Предполагается, что создание специального правового режима в сфере искусственного интеллекта покажет, какие регулирующие данную сферу нормы должны быть скорректированы, а какие еще предстоит ввести. Таким образом, будет заложена правовая база для использования технологий ИИ.





Указом президента в октябре прошлого года в России была утверждена национальная стратегия развития искусственного интеллекта до 2030 года. В ходе послания Федеральному собранию 15 января Владимир Путин поручил уже в 2020 году запустить гибкий механизм экспериментальных правовых режимов для разработки и внедрения в стране новых технологий и наладить современное регулирование оборота больших данных.

Эксперимент также поможет сформировать эффективное правовое регулирование оборота обезличенных данных. Законопроект полностью соответствует действующим и планируемым требованиям по работе с ними в рамках федерального закона "О персональных данных".

Сегодня Москва является лидером ООН по развитию электронного правительства, а также одним из самых технологичных мегаполисов мира. С использованием искусственного интеллекта в городе уже реализуются проекты в области транспорта, образования и медицины.

В частности, такие технологии активно используются в системе столичного здравоохранения: при помощи голосового бота москвичи могут записаться к врачу, отменить запись или же перенести ее.

А на базе нескольких московских поликлиник ведется пилотное внедрение системы поддержки принятия врачебных решений. Предполагается, что технология "Цифровой помощник врача" будет давать медикам подсказки на всех этапах обследования и лечения пациентов. Например, при выборе диагнозов система даст рекомендацию, какие лабораторные исследования необходимо назначить, у каких специалистов требуется консультация, а также многое другое.

Искусственный интеллект успешно применяется и в общегородском контакт-центре. Там на протяжении уже нескольких лет работает виртуальный оператор, отвечающий на вопросы жителей столицы по 30 направлениям: сообщает, когда в доме дадут отопление, отключат горячую воду, как пройти вакцинацию, заменить и получить полис ОМС. Также полностью автоматизирована линия по приему показаний индивидуальных приборов учета.

Исследование аналитиков департамента информационных технологий Москвы показало, что горожане в целом положительно относятся к внедрению новых технологий и осведомлены о сервисах с применением искусственного интеллекта. Более того, девять из десяти жителей столицы как минимум один раз сталкивались с искусственным интеллектом за минувший год. В частности, пользовались гаджетами и приложениями для отслеживания здоровья, голосовым помощником, разговаривали с чат-ботом или виртуальным оператором и так далее. При этом более 70 процентов москвичей готовы поделиться хотя бы одним видом обезличенных данных о себе с целью помочь обучению ИИ.

Удачная площадка для экспериментов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Председатель Совета Торгово-промышленной палаты РФ по развитию информационных технологий и цифровой экономики, исполнительный директор Ассоциация компьютерных и информационных технологий Николай Комлев в беседе с Москвой 24 оценил важность внесенного в Госдуму законопроекта.

"Законопроект вводит в правовое поле ряд четких определений, поэтому хорош уже только этим. Например, он фиксирует, что такое искусственный интеллект, технологии искусственного интеллекта, экспериментальный правовой режим, участник экспериментального режима. Важно, что в России наконец появляется хоть одна живая цифровая песочница", – заявил Комлев.





Николай Комлев председатель Совета Торгово-промышленной палаты РФ по развитию информационных технологий и цифровой экономики Все, что коснется стороны разработки, будет полезно ИТ-бизнесу, участникам нашей индустрии. А часть, стимулирующая применение технологий искусственного интеллекта, позволит всем другим отраслям быстрее получить эффект от их использования.

В свою очередь, генеральный директор и основатель компании Group‑IB Илья Сачков заявил, что все эксперименты с технологиями, которые проходили в Москве, оказывались вполне успешными.



Когда искусственный интеллект станет частью нашей жизни

"Если бы это был другой город, я бы скептически относился. Практически все цифровое, чем мы сейчас пользуемся, – парковки и многие другие вещи – это классно работающие сервисы. Будучи москвичом и владельцем бизнеса в этом направлении, я отношусь позитивно. Минусов на данный момент не вижу", – сказал Сачков.





Илья Сачков генеральный директор компании Group‑IB Очень много того, что мы, как москвичи и как бизнес, используем, уже в том числе строится на базе некоторых нейронных сетей, что и называется искусственным интеллектом. Я считаю, что это инициатива хорошая. Она позволит улучшить и давать новые сервисы как в транспорте, образовании, так и в обслуживании людей, в безопасности.

Законопроект поддержал и руководитель департамента разработки беспилотных транспортных средств Cognitive Technologies Юрий Минкин.

"Очень хорошо, что у нас наконец-то взялись за решение таких проблем, потому что юридические проблемы имеют существенный вес. Особенно если брать сферу беспилотного транспорта. Ведь сейчас за все отвечает человек. Чем более будет высоко автоматизирован транспорт, тем реальная роль человека в отношении него будет ниже, но при этом юридически он будет отвечать за ошибки разработчика", – сказал Минкин.

По мнению эксперта, такую коллизию необходимо устранить, чтобы компании могли внедрять и широко использовать беспилотные транспортные средства.





Юрий Минкин руководитель департамента разработки беспилотных транспортных средств Cognitive Technologies Беспилотный, или высокоавтоматизированный, транспорт резко повышает безопасность, очевидно, что неизбежно мы когда-нибудь к нему придем. Это будет крайне хорошо, выгодно и полезно для каждого из нас: повысится безопасность дорожного движения, экономическая эффективность, потому что человек не всегда работает в своей оптимальной форме, устает.

Минкин подчеркнул, что людям свойственно уставать, а машина в этом смысле хороша тем, что 24 часа в сутки работает эффективно. "Кроме того, мы исключаем все затраты на простои, потому что человеку нужно пообедать, отдохнуть. Для автоматизированной техники такой необходимости нет", – заключил собеседник Москвы 24.



Соболева Илона