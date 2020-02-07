Для использования искусственного интеллекта нужно менять законодательство – эксперт

16:20
Фото: depositphotos/AndreyPopov
Руководитель департамента разработки беспилотных транспортных средств Cognitive Technologies Юрий Минкин считает, что активное использование искусственного интеллекта должно привести к пересмотру законодательства. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Сейчас все подчиняется текущему закону. И задача – просто не нарушать текущее законодательство. Если говорим про будущее, например про беспилотные технологии, автомобили, то тут произойдет достаточно существенный сдвиг, потому что сейчас за все отвечает человек, который управляет автосредством", – пояснил Минкин.
Он отметил, что в будущем устоявшаяся парадигма устареет из-за прихода новых технологий. Минкин подчеркнул, что, в частности, переход на беспилотные машины потребует соответствующего пересмотра правил.
"Как мы все понимаем, мы идем к беспилотным машинам, к автоматическому движению, здесь искусственный интеллект будет абсолютно неотъемлемой частью. Искусственный интеллект может управлять или, наверное, уже частично управляет инфраструктурными разного рода решениями", – рассказал Минкин.
Ранее соучредитель "Лаборатории Касперского" Наталья Касперская заявила, что в Москве проработают вопрос создания специального правового режима в сфере искусственного интеллекта. По ее мнению, данная мера могла бы помочь выявить возможные риски и разработать способы защиты граждан в цифровой среде.
В Госдуму в пятницу внесли законопроект об экспериментальном правовом режиме в Москве для развития искусственного интеллекта с участием крупных IT-компаний. Автором проекта выступает Ирина Белых ("Единая Россия").
В городе таким образом рассчитывают стимулировать разработки и привлечь новых инвесторов в данную сферу. Право определять порядок работы могут передать высшему исполнительному органу государственной власти субъекта РФ.
В декабре на 15-й большой пресс-конференции Владимир Путин рассказал, что российские достижения в области искусственного интеллекта обычные граждане могут увидеть в банковской сфере. Глава государства отметил, что без современных технологий государство "не сможет удержать колоссальную территорию" страны.
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