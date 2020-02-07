Москва создаст специальный правовой режим в сфере искусственного интеллекта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве проработают вопрос создания специального правового режима в сфере искусственного интеллекта. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По словам соучредителя "Лаборатории Касперского" Натальи Касперской, данная мера могла бы помочь выявить возможные риски и разработать способы защиты граждан в цифровой среде.

"Можно попробовать сделать какие-то зоны, в которых потренироваться и отработать этот закон. Вот такой режим и предлагается сейчас сделать в Москве для искусственного интеллекта, по сути это пилотные зоны, так называемые регулятивные песочницы", – заявила эксперт.

Как заявила Касперская, тестовые зоны также позволят определить требования к инфраструктуре, соответствующие предлагаемым нормам. К потенциальным рискам в данной сфере специалист отнесла ошибки искусственного интеллекта, которые вполне вероятны на ранних стадиях развития проектов. При этом нарушения в функционировании современных разработок она назвала естественными.

Ранее в Государственную думу внесли законопроект об экспериментальном правовом режиме в Москве для развития искусственного интеллекта с участием крупных IT-компаний. В городе таким образом рассчитывают стимулировать разработки и привлечь новых инвесторов в данную сферу. Право определять порядок работы могут передать высшему исполнительному органу государственной власти субъекта РФ.

