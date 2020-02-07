В ГД внесен законопроект о статусе Москвы в области искусственного интеллекта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Государственную думу внесли законопроект об экспериментальном правовом режиме в Москве для развития искусственного интеллекта с участием крупных IT-компаний. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на члена комитета Госдумы по государственному строительств и законодательству, автора законопроекта Ирину Белых ("Единая Россия").

Белых рассказала, что законопроект предусматривает проведение в городе эксперимента по установке экспериментального правового режима в целях создания условий для разработки технологий об искусственном интеллекте. По ее словам, срок его проведения составляет пять лет.

Депутат отметила, что также в рамках законопроекта предлагается наделить высший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ полномочиями по определению на территории города условий, требований и порядка разработки, создания, внедрения и реализации отдельных технологий искусственного интеллекта.

В свою очередь, председатель комиссии по технологиям "Умного города" Общественной палаты Москвы Илья Массух напомнил, что недавно Владимир Путин подписал указ об использовании искусственного интеллекта.

"Во многих отраслях экономики и общественной жизни зачастую принимается и работает такая нормативка, по которой необходимо личное присутствие человека и взаимодействие с ним. Самое явное – это история с медициной", – пояснил Массух.

Он добавил, что наработки с применением современных технологий есть и в области образования. Массух пояснил, что некоторые действия преподавателя способен выполнять компьютер. Однако, чтобы все это работало легально, необходимо "менять нормативку", считает специалист.

"Если мы хотим резко внедрять искусственный интеллект, то необходимо их менять. Но пока искусственный интеллект необходимо использовать в качестве дополнения к человеку", – рассказал Массух.

При этом председатель согласился с тем, что выписывать диагноз пациенту должен живой человек, однако он считает, что искусственный интеллект способен выполнять задачи врача в других вопросах.

В октябре прошлого года президент России подписал указ об утверждении национальной "Стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года". Значительная часть документа посвящена созданию благоприятного правового режима для развития высоких технологий, включая искусственный интеллект.

В декабре на 15-й большой пресс-конференции Владимир Путин рассказал, что российские достижения в области искусственного интеллекта обычные граждане могут увидеть в банковской сфере. Глава государства отметил, что без современных технологий государство "не сможет удержать колоссальную территорию" страны.

