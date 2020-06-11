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16:21

РЖД открыли набор женщин на обучение профессии "помощник машиниста"

метро транспорт образование город

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

"Российские железные дороги" (РЖД) открыли прием заявок на обучение профессии помощника машиниста. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

"ОАО "РЖД" объявляет набор на обучение и дальнейшее трудоустройство женщин в качестве помощников машиниста – это первая необходимая ступень для получения профессии машиниста", – объявили в компании.

Курсы подготовки для женщин стартуют в июле текущего года по мере набора групп. В них будут зачислять после нескольких этапов отбора.

На обучение профессии помощника машиниста могут претендовать граждане старше 18 лет с образованием не ниже среднего общего. Кроме того, необходимо пройти медицинское обследование – в том числе психофизиологического профиля.

Курсы планируется проводить в трех городах – Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге – на базе учебных центров ОАО "РЖД". Срок обучения равен 24 неделям.

Начальник столичной подземки Виктор Козловский ранее заявил, что женщины-машинисты будут работать в Москве с 2021 года. По предварительным данным, они выйдут на Филевскую линию метро.

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