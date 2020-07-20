Еще 379 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За сутки в столице выздоровели еще 379 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, число выздоровевших в городе продолжает расти. Всего инфекцию удалось победить 170 918 пациентам.

Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, медики после лечения проводят специальные исследования.

По данным на 19 июля, в России за сутки выявили 6 109 новых случаев COVID-19. Больше всего случаев зафиксировали в Москве – 591, в Свердловской области – 245, в Ханты-Мансийском АО – 237, в Нижегородской области – 218, в Санкт-Петербурге – 202.

Анастасия Ракова заявляла, что в Москве провели масштабное исследование распространения коронавируса из числа людей, близко контактировавших с пациентами с COVID-19. Базой анализа стали случаи порядка 335 тысяч человек, состоявших в близком контакте почти с 107 тысячами заболевших.

Помимо того, с 16 июля открылась электронная запись на бесплатное ПЦР-тестирование на коронавирус. Слоты рассчитаны на две недели вперед. Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что работодатели должны позаботиться о том, чтобы тестировать своих сотрудников.