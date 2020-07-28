В России наблюдается устойчивое снижение числа новых случаев COVID-19 – Попова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России наблюдается устойчивое снижение числа новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на презентацию главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

"Коэффициент распространения инфекции R4 меньше 1. Ежедневный темп прироста – 0,6%", – говорится на слайде презентации.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 16,1 миллиона случаев заражения, более 646 тысяч человек скончалось.

В России выявлено 823 515 случаев COVID-19, вылечились 612 217 человек, скончались 13 504.

Ранее сообщалось, что Москва занимает 18-е место по количеству новых случаев коронавируса. Число новых случаев в столице составляет 5,32 на 100 тысяч человек.