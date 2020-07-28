В Москве еще 827 пациентов вылечились от коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции выздоровели еще 827 пациентов. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в столице продолжает увеличиваться. Всего число людей, победивших болезнь, увеличилось до 175 812 человек", – сообщила она.
Перед выпиской пациенты проходят все необходимые исследования. Те, кому необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.
Также вылечившиеся горожане от 18 до 55 лет, не имеющие хронических заболеваний, могут стать донорами плазмы. Всю необходимую консультацию по этому вопросу можно получить по телефону 8 (495) 870-45-16. Горячая линия работает ежедневно с 9:00 до 19:00.
По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 16,1 миллиона случаев заражения, более 646 тысяч человек скончалось. В России выявлено 818 120 случаев COVID-19, вылечились 603 329 человек, скончались 13 354.
Ранее отмечалось, что Москва занимает 24-е место по количеству новых случаев коронавируса в РФ. Так, в столице число новых случаев инфицирования составляет 5,47 на 100 тысяч человек.
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