Во Вьетнаме приостановили внутренние полеты в Дананг из-за коронавируса

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Фото: AP Photo/Hau Dinh
Во Вьетнаме приостановили на 15 дней все внутренние полеты в город Дананг из-за вспышки коронавируса, передает РИА Новости.
"Министерство транспорта объявило, что все внутренние пассажирские рейсы в и из города Дананг будут приостановлены на 15 дней, начиная с 28 июля", – говорится в сообщении министерства транспорта Вьетнама.
Кроме того, было принято решение о приостановке работы наземного транспорта в Дананг и из него, а также в самом городе. В министерстве транспорта Вьетнама отметили, что исключения составят перевозки больных, а также пассажирские перевозки, которые необходимы для выхода на работу, перевозки продуктов и товаров.
В понедельник правительство Вьетнама сообщило, что вспышка коронавирусной инфекции в Дананге и ближайших провинциях вызвана новым типом более агрессивного вируса. Отмечается, что новый вирус способен к более ускоренному распространению и быстрому переходу к тяжелому состоянию.
Ранее стало известно, что в Дананге и его окрестностях изолированы несколько районов, где зафиксированы случаи распространения вируса. На территории Дананга запрещены собрания численностью более 30 человек, введен запрет на массовые мероприятия, в том числе запрещены торжества и спортивные соревнования. Также были вновь введены обязательный масочный режим и социальная дистанция.
В правительстве России во Вьетнаме после сообщений о распространении вируса попросили граждан воздержаться от поездок в страну. Россиянам в том числе рекомендовали не забывать о профилактических мерах и неукоснительно следовать предписаниям властей.
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