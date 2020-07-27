Во Вьетнаме объяснили вспышку коронавируса

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Вспышка коронавирусной инфекции во вьетнамском приморском городе Дананге и ближайших провинциях вызвана новым типом более агрессивного вируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства страны.

Отмечается, что новый вирус способен к более ускоренному распространению и быстрому переходу к тяжелому состоянию. В пресс-службе подчеркнули, что двое из четырех пациентов, у которых был выявлен вирус в конце прошлой недели, в настоящий момент подключены к аппаратам ИВЛ.

Эксперты министерства здравоохранения страны связывают вспышку нового вируса либо с въездом в страну нелегальных мигрантов, либо с мутацией вируса в условиях одной из больниц Дананга, в которой проходят лечение больные COVID-19.

Ранее сообщалось, что в Дананге и его окрестностях изолированы несколько районов, где зафиксированы случаи распространения вируса. На территории Дананга запрещены собрания численностью более 30 человек, введен запрет на массовые мероприятия, в том числе запрещены торжества и спортивные соревнования. Также были вновь введены обязательный масочный режим и социальная дистанция.

В настоящий момент власти Вьетнама проводят эвакуацию 80 тысяч туристов из других провинций страны, приехавших на отдых в Дананг. При этом отмечается, что отдыхающих, которые запланировали свой отдых на конец июля – начало августа, планируют перенаправить в другие курортные зоны.

В правительстве России во Вьетнаме после сообщений о распространении вируса попросили граждан воздержаться от поездок в страну. Россиянам в том числе рекомендовали не забывать о профилактических мерах и неукоснительно следовать предписаниям властей.