Врачи заметили необычные изменения в телах умерших от коронавируса

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Патологоанатомы из Медицинского колледжа Нового Орлеана в США обнаружили, что коронавирус вызывает гибель клеток в отдельных частях сердечной мышцы.

Доктор медицинских наук Ричард Вандер Хайде заявил, что это ставит под сомнение версию о том, что тяжелые формы инфекции сопровождаются миокардитом, передает портал EurekAlert.

При этом специалист добавил, что пока механизм травмирования сердца при COVID-19 неизвестен. Однако он выразил мнение, что полученные данные помогут лучше понять течение заболевания и назначить лечение.

Патологоанатомы провели вскрытие 22 умерших от коронавируса пациентов в возрасте от 44 до 79 лет. У большинства было диагностировано высокое кровяное давление, диабет и ожирение, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Ранее академик Арег Тотолян рассказал, что одновременное заражение гриппом и коронавирусом может привести к осложнениям со стороны бронхолегочной системы.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксированы более 14,7 миллиона случаев заражения, свыше 612 тысяч человек скончались. В России выявлено 795 038 случаев COVID-19, вылечились 580 330 человек, скончались 12 892.