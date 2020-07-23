Ученые создали эффективный "коктейль" антител против коронавируса

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Американские ученые из Колумбийского университета создали смесь из антител, которая может помочь нейтрализовать коронавирус SARS-CoV-2.

Исследователи обнаружили, что наиболее интенсивно антитела, способные подавить вирус, вырабатывались у переболевших тяжелой формой COVID-19, пишет журнал Nature. Иммунная система таких больных сильнее отреагировала на инфекцию, передает газета "Известия".

Ученые выделили различные типы таких нейтрализующих антител, смесь которых обеспечивает защиту организма от коронавируса. Эффективность лечения подтвердил эксперимент на хомяках. В дальнейшем аналогичные исследования планируют провести на людях.

Отмечается, что полученный "коктейль" поможет для лечения пациентов на ранних стадиях болезни, а также для ее предотвращения.

Ранее в Центре клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета рассказали, что иммунитет к коронавирусу выработался у всех добровольцев, испытывающих на себе российскую вакцину. Максимум с точки зрения защиты организма наступает через три недели.