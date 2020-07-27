Глава ВОЗ оценил ситуацию с пандемией коронавируса в мире

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Пандемия коронавируса усиливается в мире. Так, за последние шесть недель число заболевших практически удвоилось, приблизившись к 16 миллионам, число умерших превысило 640 тысяч человек, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Пандемия продолжает ускоряться", – приводит слова главы ВОЗ ТАСС.

Ранее американские ученые из Колумбийского университета создали смесь из антител, которая, по их словам, может помочь нейтрализовать коронавирус. Исследователи обнаружили, что наиболее интенсивно антитела, способные подавить вирус, вырабатывались у переболевших тяжелой формой COVID-19.

По последним данным ВОЗ, во всем мире зафиксировано более 15,7 миллиона случаев коронавируса, более 640 тысяч человек скончалось.

