Москва занимает 18-е место по количеству новых случаев коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Число новых случаев коронавируса в столице составляет 5,32 на 100 тысяч человек, следует из данных Росстата.

Отмечается, что это 18-е место среди субъектов России. Москва входит в топ регионов страны с самым низким темпом прироста новых случаев COVID-19. Этот показатель в городе составляет 0,3%.

В РФ за последние сутки подтвердили 5 395 случаев новой коронавирусной инфекции. Из них 30% не имели клинических проявлений болезни. На Москву пришлось 674 случая.

Всего в Российской Федерации зарегистрировано 823 515 случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 13 504 летальных исхода, за сутки – 150. Выздоровели за сутки 8 888 человек, за все время – 612 217 человек.