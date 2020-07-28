Врачи в Подмосковье вылечили от коронавируса еще 251 человека

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В Подмосковье от коронавируса вылечился еще 251 человек. Об этом сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области.
В Оперштабе отметили, что все пациенты выписаны после получения отрицательных результатов на COVID-19. Всего в области после прохождения лечения от коронавирусной инфекции выздоровели 45 787 человек.
Ранее сообщалось, что в Москве от коронавирусной инфекции за сутки вылечились 827 пациентов. Всего число людей, победивших болезнь, увеличилось до 175 812 человек.
Перед тем как пациентов выписывают, им назначают дополнительные исследования. Те, кому необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации. Вылечившимся гражданам от 18 до 55 лет, не имеющим хронических заболеваний, предлагают стать донорами плазмы.
По последним данным ВОЗ, во всем мире зафиксировано более 16,1 миллиона случаев коронавирусной инфекции, более 646 тысяч человек скончалось. В России выявлено 818 120 случаев COVID-19, вылечились 603 329 человек, скончались 13 354.
Глава ВОЗ заявил, что пандемия коронавируса в мире усиливается
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: