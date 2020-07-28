Врачи в Подмосковье вылечили от коронавируса еще 251 человека

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Подмосковье от коронавируса вылечился еще 251 человек. Об этом сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области.

В Оперштабе отметили, что все пациенты выписаны после получения отрицательных результатов на COVID-19. Всего в области после прохождения лечения от коронавирусной инфекции выздоровели 45 787 человек.

Ранее сообщалось, что в Москве от коронавирусной инфекции за сутки вылечились 827 пациентов. Всего число людей, победивших болезнь, увеличилось до 175 812 человек.

Перед тем как пациентов выписывают, им назначают дополнительные исследования. Те, кому необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации. Вылечившимся гражданам от 18 до 55 лет, не имеющим хронических заболеваний, предлагают стать донорами плазмы.

По последним данным ВОЗ, во всем мире зафиксировано более 16,1 миллиона случаев коронавирусной инфекции, более 646 тысяч человек скончалось. В России выявлено 818 120 случаев COVID-19, вылечились 603 329 человек, скончались 13 354.

