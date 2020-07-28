"Вектор" начал клинические испытания вакцины от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Клинические испытания вакцины от коронавируса начались в государственном научном центре "Вектор". Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Она рассказала, что первая-вторая фазы клинических испытаний препарата начались 27 июля. За три дня до этого "Вектор" получил разрешение на проведение клинических исследований.
В то же время Сеченовский университет вместе с госпиталем имени Бурденко подводят итоги исследований вакцины с участием второй группы добровольцев. После появления результатов специалисты выяснят побочные эффекты, которые, возможно, могут появиться у испытуемых.
Ранее президент Российской академии наук Александр Сергеев заявил, что достаточный для массовой вакцинации объем препарата от коронавируса может появиться в начале 2021 года. Он отметил, что разработка вакцины от COVID-19 занимает очень много времени. В частности, на наблюдение за антителами, вызванными вакциной, может уйти не менее полугода.
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что вакцинация от коронавируса в России будет добровольной. Он отметил, что в первую очередь процедуру прививания пройдут медицинские работники, которые работали с больными COVID-19.
Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной. Он рассказал, что процесс прививания запустят сразу после лицензирования и начала производства препарата.
Россиянам рекомендуют к осени сделать прививки от гриппа и пневмококка
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