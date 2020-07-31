Песков назвал задержанных в Белоруссии россиян сотрудниками ЧОП

Фото: скриншот телеканала "Беларусь 1"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил уверенность, что задержанные на территории Белоруссии россияне являются сотрудниками ЧОП, были транзитом и опоздали на рейс.
"Что касается информации об обстоятельствах пребывания этих граждан, то сейчас мы уже с высокой долей уверенности можем сказать, что эти российские граждане... приехали проездом в Белоруссию. Они должны были улетать в другую страну транзитом, их пребывание никак не связано с самой Белоруссией или с белорусскими делами", – цитирует Пескова РИА Новости.
По его словам, россияне опоздали на самолет и ждали вылета. Представитель Кремля также подчеркнул, что у них были билеты в Стамбул.
Ранее сообщалось, что под Минском задержаны 32 боевика иностранной частной военной компании "Вагнер", еще один человек – на юге страны. В публикации говорится, что правоохранители получили данные о прибытии в страну более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал это чрезвычайным происшествием. Он попросил председателя КГБ Валерия Вакульчика более подробно доложить о ситуации. Было заведено уголовное дело. Пограничники Белоруссии усилили оперативное прикрытие госграницы, в том числе на белорусско-российском участке.
Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев подтвердил, что заявления о попытке вмешательства во внутренние дела Белоруссии выглядят безосновательно. Он отметил, что Россия ожидает доказательств по обвинениям и обоснования возбуждения дела.
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