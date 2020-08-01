РФ добивается освобождения задержанных в Белоруссии россиян – посол

17:15
Фото: AH/Belarusian KGB via State TV and Radio Company of Belarus
Российская Федерация настаивает на скорейшем освобождении задержанных в Белоруссии россиян. Кроме того, ожидается взаимодействие с правоохранителями республики, приводит ТАСС заявление посла РФ в Белоруссии Дмитрия Мезенцева.
"Мы настаиваем на скорейшем освобождении наших граждан и плотном взаимодействии с правоохранительными органами Белоруссии и адвокатами", – сообщил глава российской дипмиссии.
Он обратил внимание, что претензии по данному делу, а также двоякие трактовки причин нахождения россиян видятся необоснованными. Кроме того, Мезенцев добавил, что фактов, которые позволят считать, что эти люди были готовы к нарушению общественного порядка, сейчас нет.
В МИД России уточняли, что задержанные следовали транзитом в Стамбул со всеми нужными документами. Там пояснили, что всю логистику в республике обеспечивала белорусская компания.
Ранее говорилось, что задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов.
Под Минском задержали 32 граждан России, представляющих частную военную компанию. Еще одного человека задержали на юге страны.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: