РФ добивается освобождения задержанных в Белоруссии россиян – посол

Фото: AH/Belarusian KGB via State TV and Radio Company of Belarus

Российская Федерация настаивает на скорейшем освобождении задержанных в Белоруссии россиян. Кроме того, ожидается взаимодействие с правоохранителями республики, приводит ТАСС заявление посла РФ в Белоруссии Дмитрия Мезенцева.

"Мы настаиваем на скорейшем освобождении наших граждан и плотном взаимодействии с правоохранительными органами Белоруссии и адвокатами", – сообщил глава российской дипмиссии.

Он обратил внимание, что претензии по данному делу, а также двоякие трактовки причин нахождения россиян видятся необоснованными. Кроме того, Мезенцев добавил, что фактов, которые позволят считать, что эти люди были готовы к нарушению общественного порядка, сейчас нет.

В МИД России уточняли, что задержанные следовали транзитом в Стамбул со всеми нужными документами. Там пояснили, что всю логистику в республике обеспечивала белорусская компания.

Ранее говорилось, что задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов.

Под Минском задержали 32 граждан России, представляющих частную военную компанию. Еще одного человека задержали на юге страны.