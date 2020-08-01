Нарышкин назвал нелогичными комментарии СМИ Белоруссии о задержании россиян

14:27
Фото: AP/Belarusian KGB via State TV and Radio Company of Belarus
Реакция белорусских СМИ на ситуацию с задержанием россиян в республике нелогична, считает глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.
"Меня, конечно, удивляют комментарии средств массовой информации Белоруссии, которые выглядят очень и очень нелогичными", – цитирует его ТАСС.
По словам Нарышкина, правительственные круги в Европе называют инцидент срежисссированной акцией.
"Должен сказать, что в европейских странах политические элиты, правительственные круги квалифицируют это как срежиссированную акцию и это вызывает сожаление", – подчеркнул он.
Глава СВР рассчитывает, что инцидент будет исчерпан преодолен. Он добавил, что это в интересах развития дружеских отношений между двумя странами и народами.
Ранее стало известно, что под Минском задержаны 32 боевика иностранной частной военной компании "Вагнер", еще один человек – на юге страны. В Белоруссии уточнили, что это граждане РФ. Отмечалось, что правоохранители получили сведения о прибытии в страну более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал инцидент чрезвычайным происшествием. Было заведено уголовное дело.
Руководитель следственной группы Александр Агафонов сообщил, что задержанные россияне допрошены с участием адвокатов. Он обратил внимание на противоречивость их показаний. По утверждению Агафонова, группа была создана и "управлялась по военным стандартам". Агафонов сказал, что свои действия они обозначали в группе в мессенджере WhatsApp.
В МИД РФ объяснили, что задержанные следовали транзитом в Стамбул со всеми нужными документами. По неизвестным причинам группа не попала на свой рейс Минск – Стамбул и вынуждена была задержаться в стране, добавили в министерстве. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что в распоряжении белорусских властей есть все необходимые документы для установления истины.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил уверенность, что они являются сотрудниками ЧОП. По его словам, они опоздали на самолет и ждали вылета.
Консул посольства РФ в Минске Кирилл Плетнев рассказал, что дипломаты РФ встретились с задержанными. По его мнению, в действиях властей Белоруссии в этой ситуации прослеживается тенденциозность. Из заявления о сговоре задержанных российских граждан с оппозиционными политиками Сергеем Тихановским и Николаем Статкевичем являются надуманной позицией, резюмировал консул.
Путин и члены СБ выразили надежду на скорое освобождение россиян в Белоруссии
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